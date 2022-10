»Det er jo en form for valgorgasme,« konstaterede Lucasia Gregersen med et smil, mens hun trak strips op af tasken – klar til at hejse endnu en valgplakat med sit eget billede op.

50 styk var der at gøre godt med. Og de skulle alle placeres efter bedste evne.

»Der er selvfølgelig en del taktik i det, man vil jo