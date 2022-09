Det var lørdag den 10. september, Tomars Greif Jul stak en føler ud, og dagen efter tog han, Gittemira Sofia Jul og deres datter Ibi turen forbi intet mindre end 50 forskellige adresser for at indsamle pant.

»Der var forbløffende meget pant. Hvert sted var der minimum én sæk og mange steder to, tre, fire stykker,« siger Gittemira Sofia Jul, som er glad for at kunne have gjort en lille forskel:

»Det dækker jo ikke købmandens regninger, men der er masser af signalværdi i handlingen: Købmanden kan se, at de lokale tænker på butikken og bakker op. Det var jo også en hyggelig dag, hvor vores yngste datter var med, og hun var så stolt. På den måde giver det også mening: at være en rollemodel og vise, at man godt kan gøre noget for andre uden at få noget igen.«

Det endelige beløb, som panten løber op i, er endnu ikke talt op.

Sponsorater

Da elregningen for august tikkede ind hos Min Købmand i Laurbjerg, stod det klart, at noget skal gøres, hvis forretningen skal overleve. Butikkens indehaver Marianne Helboe har da også slukket for alt det, som der overhovedet kan slukkes for.

Hvor der før var kød på køl, er i dag en alternativ opbevaring af vin. Skråt overfor er lyset slukket i køleskabene – sodavandene står stadig deri, men de er ikke længere kølige. Stikkontakterne bliver kun allernådigst trykket ned i forretningen.

Butikken appellerede til de lokale om at lægge en endnu større del af de daglige indkøb i butikken. Det virkede. Omsætningen er steget rigtig pænt den seneste uges tid.

Desuden er det strømmet ind med donationer af både penge og pant. Da redaktionen besøgte forretningen, var beløbet på 12.000 kroner, og her var 10 sække pant endnu ikke talt op.

Dertil kommer, at den lokale virksomhedsejer Finn Sandholm har hjulpet Min Købmand Laurbjerg i gang med flere tiltag, såsom genisolering af kølerør og slukning af frysere. Med igangsætning af nogle umiddelbare tiltag er håbet at kunne spare 25 pct. på strømmen med det samme.

»Senere monterer vi et solcelleanlæg, som kan producere den strøm, butikken bruger i dagtimerne. Vi forventer, at det vil kunne halvere det månedlige forbrug,« siger Finn Sandholm, som ikke var i tvivl om at række ud til Min Købmand:

»Selvfølgelig skal vi som lokalsamfund hjælpe købmanden. Og det er jo sådan set en investering i vores egne huse. For er der ikke en købmand i byen, så falder huspriserne, og de bliver svære at sælge. Hvis ikke vi har en købmand, så lukker samfundet ned.«

På et borgermøde foran forretningen fredag eftermiddag blev de fremmødte desuden præsenteret for muligheden for sponsorater på enten 100, 200 eller 500 kroner i et selvvalgt antal måneder til at dække udgifterne til strøm.

Sandholm har fået udarbejdet et dokument til sponsoraterne, som også kommer ud at ligge hos byens andre handelsdrivende, sådan at man kan vælge at støtte dem også.