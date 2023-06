Tak for turen, AGF. Tak for turen, Aarhus

Tænk hvis den sidste hilsen i denne sæson i stedet var blevet en overhaling fra Brøndby og en fjerdeplads i ligaen, overgået af Viborg FF få uger efter, at nogle rent faktisk talte om AGF som en del af guldkampen. Ja, det var stadig milevidt bedre end året forinden, og Uwe Rösler har udrettet imponerende ting, siden han overtog styringen. Men alligevel.

Nu kan man se frem til indvielsen af et stadion i international klasse velvidende, at AGF har spillet sig til metal to gange på fire sæsoner. Man kan se frem til at høre brølene sejle fra tribunerne ud over skoven og håbe, at hjemmeholdets mål bliver scoret i toppen af ligaen. Det er der altså musik i, synes jeg.

I de rette doser kan sang i gaderne noget helt særligt. Det klæder en by som Aarhus, at den lever og inviterer folk til fra nær og fjern. Det gjorde byen også et stykke fra stadion i dagene inden, AGF lavede sit comeback. Ved Ocean Race på havnen og i Eskelunden, hvor Northside Festival blev afviklet for 12. gang – med sin anden optræden på kommunens nye festival- og koncertplads.