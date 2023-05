Og en debattør konstaterede, at den kollektive transport for mange ikke er et velfungerende alternativ.

»Bor man udenfor Aarhus, er man ikke velkommen. I hvert fald ikke i bil. Men uden en bil, hvordan skal man så komme til Aarhus,« spurgte hun.

Jeg forstår pointerne, og for nogle kan det være nødvendigt at tage bilen ind til Aarhus. Det skal der være plads til. Aarhus er også for oplandet og for gæster langvejs fra, byen er for alle.

Når det er sagt, har jeg også forståelse for de stemmer, som taler for at luge ud i bilparken i hjertet af Aarhus. Det er belejligt, men altså ingen menneskeret at kunne parkere ved en kantsten to minutters gang fra den butik, man sigter efter på en strøgtur en lørdag formiddag.

Jeg har ofte benyttet mig af de parkeringspladser, som tidligere var at finde på Fredens Torv, men som nu er omdannet til en park. Har jeg lejlighedsvis manglet dem, efter at de blev inddraget? Ja. Men det ændrer ikke ved, at det er en helt anden oplevelse at opholde sig på eller passere Fredens Torv i dag end tidligere. Og det på den gode måde. Således går regnestykket så rigeligt op for mig.

Der er en udvikling i gang, og den går jo faktisk ganske langt tilbage. Ikke kun i Aarhus.

Forleden så jeg en historie fra TV 2 Kosmopol, som havde fundet gamle billeder af København med parkering i bl.a. Nyhavn og på Israels Plads. På Israels Plads er bilerne væk, og et rekreativt område og Torvehallerne er kommet til. Det er altså et godt bytte, hvis du spørger mig.

Der er næppe heller mange, som har bare et lille ønske om at fylde og asfaltere åen i Aarhus og berige den med tæt trafik, som man så det for årtier siden. Ville du bytte?

Jeg vil ikke. Hvis Vesterbro Torv og Banegårdspladsen bliver omdannet til det bedre ud fra et bylivsperspektiv, lærer flertallet sikkert også at sætte pris på det over tid.

For nu vil jeg til gengæld stoppe op og tænke en ekstra gang, næste gang mageligheden byder mig at tage bilen ind til Aarhus i myldretiden.