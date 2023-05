14/05/2023 KL. 12:00

Halvdelen af Danmarks befolkning kan ikke tage fejl

Landets musikhuse og musikteatre ville kunne være med til at løse nogle af tidens helt store kriser inden for sundhed, integration og unges trivsel, hvis staten øremærkede midlerne til det, og vi fik mulighed for at aktivere det i det lokalsamfund, som vi er så stor en del af.