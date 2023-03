Det kan være svært at tale imod. Gudskelov. Uanset hvad må Aarhus Universitet nu med direktørens ord tage Slots- og Kulturstyrelsens afgørelse om fredning til efterretning – og så beslutte, om man vil klage.

Men i en tid, hvor debatten om fortætning og bebyggelse af Aarhus kan sætte dagsordenen for et kommunalvalg, som vi så det i 2021, og udvidelsen af Aarhus Havn har mobiliseret massiv modstand, er det i hvert fald fint at minde og forvisse de allermest forstemte aarhusianere om, at noget af vores by ikke står til at forandre.

Ja ja, det ville Malik helt sikkert være ligeglad med, hvis han fandt på at vende tilbage i morgen. Ganske som det stod klart den søndag formiddag i 2022. Man kan ikke frede sig ud af naturens vold. Men et klart signal er sendt: Aarhus Universitet står og består. Det har Slots- og Kulturstyrelsen nu været med til at sætte en tyk streg under.

»Slots- og Kulturstyrelsen finder, at Aarhus Universitet er et hovedværk af international klasse,« lyder begrundelsens afsluttende bemærkning.

Der kan være uenighed om fredning som midlet, men målet og budskabet synes uomtvisteligt: Aarhus Universitet fortjener at blive holdt i hævd for bestandig. Som et ikon i Aarhus, som dansk kulturarv. Og som et vidnesbyrd om, hvad originalitet, arkitektur i topklasse, byggeteknisk dygtighed og kvalitetsmaterialer har at tilbyde.

Køb én gang, køb rigtigt har jeg engang hørt nogen sige om boligmarkedet.

Med Aarhus Universitet som forbillede kunne man tilføje: Byg én gang, byg rigtigt.