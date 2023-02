Bremser Aarhus Kommune udviklingen i Skødstrup?

En attraktiv beliggenhed tæt på skov og strand, i et meget afvekslende landskab med udsigt over Aarhus Bugten til Mols, medvirker sammen med gode trafikale forhold rundt om Skødstrup, letbanen og hyppige busafgange til at gøre området populært. Her vil folk bo.

En by med handelslivet koncentreret omkring centrum, hvor der tillades