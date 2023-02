02/02/2023 KL. 19:00

Østjylland set fra Borgen: Den vigtigste opgave er de unge

Vi mennesker har brug for at være en del af et fællesskab, så vi kan føle os nyttige og værdifulde for andre end os selv. Lad os arbejde for at få de unge, der ikke er i job eller under uddannelse, med i fællesskabet.