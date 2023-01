De manglende hænder har et stærkt greb om velfærden

Vi har lige set Aarhus Kommune prioritere i velfærden ud fra de økonomiske nøgletal. I efterårets sparerunde til 214 mio. kr. blev klippekortordningen på ældreområdet eksempelvis fjernet, og Teater Katapult mistede sit tilskud. Hasle Bibliotek blev reddet, og det samme gjorde skovbørnehaven Nørrestenbro. Men hvad skal man skære i og omprioritere, når det er hænder til at løse opgaverne, man mangler?

Som i kommunens dagtilbud, hvor Børn og Unge vil bede byrådet om lov til at se bort fra den pasningsgaranti, som skal sikre, at forældre kan få deres barn i institution i deres nærområde. Det er ikke plads, der mangler i institutionerne, men pædagoger.

Det er to trælse sider af samme mønt. Det er åbenlyst, at kompetent og nærværende personale i institutionerne er afgørende for et barns trivsel og udvikling – og for dynamikkerne i en børnegruppe. Samtidig er det i hvert fald i min familie vigtigt for den daglige logistik og for min søns omgangskreds, fremtidige klassekammerater i skolen mm., at børnehaven har adresse tæt på, hvor vi bor.

Vi er godt stillet i begge henseender. Jeg håber det samme for fremtidens børnefamilier i Aarhus.

Fra Aarhus Forældreorganisation lyder, at systemet alligevel ikke fungerer, som det er i dag. Muligheden for at omkalfatre det tages godt imod. I den forstand kan situationen her – lige som i jagten på løsninger for sygeplejerskerne på AUH – tvinge os til at søge veje, vi måske ikke overvejede før.

Vi skal se det ske først, men tænk sig hvis der kan komme noget godt ud af en skidt situation på den måde. Hvis det lykkes at indrette nye systemer og strukturer, som er bedre end de gamle. Man har jo lov at håbe.

Ikke mindst derfor er jeg spændt på at se de mere konkrete bud på, hvordan Aarhus Kommune griber rekrutteringsudfordringerne an.