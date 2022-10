Det er ikke meget mere end et år siden, at Aarhus Kommune i sommeren 2021 rullede en ny organisering af magistraten for Sundhed og Omsorg ud. En ny struktur, der delte magistraten i tre »selvstændige og stærke« forvaltninger, som det hed sig dengang: plejehjem, hjemmepleje og sundhed.

Den var ikke noget quickfix, understregede den daværende direktør for Sundhed og Omsorg, Hosea Dutcshke, men et skridt på vejen ind i en fremtid med endnu flere ældre i kommunen, hvor flere skal kunne klare sig selv. Og nu fornemmer den årvågne læser muligvis, hvorfor jeg bedriver sproglig anglificering i overskriften på denne klumme ved at skrive keywords i stedet for nøgleord.