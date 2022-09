Thorkild Simonsen gjorde en forskel i stort for aarhusianerne i almindelighed, men han gjorde det garanteret også i småt for aarhusianere enkeltvis gennem årene.

Som politiker var Thorkild Simonsen noget særligt, et koryfæ, som statsminister Mette Frederiksen kaldte ham i sin tale i Musikhuset torsdag eftermiddag. Men mennesker, der er gode, er heldigvis at finde mange steder. Nogle gange skal der blot en lille gerning til for at gøre en stor forskel.

Ude i daginstitutionerne, hvor pædagoger tager deres hele væsen – hud, hår, hjerte – med på arbejde for at gøre det bedste for de børn, der bliver en del af deres (arbejds)liv. I ældreplejen, hvor andre tager sig af deres medmennesker i den modsatte ende af livet. Det er store opgaver og et stort ansvar, som medarbejdere på tværs af velfærdssystemet løfter. Gode fagfolk, som man i øvrigt kan konstatere er en mangelvare på flere kerneområder i kommunen.