Pludselig var det ikke helt så irriterende, at vores tørretumbler har stillet træskoene

Forleden tjekkede jeg et værktøj, vi her på JP har udviklet, så man kan sjusse sig frem til, hvor meget ens elregning vokser i forhold til i 2021. Det var ærlig talt træls læsning: Beregneren viste en stigning på mere end 10.000 kr. på et år.

Jeg ved godt, at det er virkeligheden for alle. Jeg ved også godt, at meget andet – klimaet eksempelvis – burde have skærpet min bevidsthed i højere grad for længe siden. Men næste morgen tog jeg ikke desto mindre mig selv i at være ekstra nidkær med at slukke stikkontakter, ladere og deslige, inden jeg tog på arbejde.