Gryende valgkamp?

Der skal under alle omstændigheder være folketingsvalg inden grundlovsdag næste år.

I skrivende stund er det mere end tydeligt, at de politiske partier gør sig klar til, at valget kan komme allerede her i efterårsmånederne. Nogle kandidater har allerede gang i reklametrykket på busser, aviser, husstandsomdeling og de sociale medier.