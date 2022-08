I første omgang vil han med egne ord fastholde den kurs og politik, som han udviklede, gik til valg på og havde succes med for DF. Det kan hans tidligere partifæller vel finde en eller anden form for trøst i. Men derouten er tæt på total for partiet, som fik de første to mandater valgt ind i Aarhus Byråd i 1997, og som fra 2014-2021 med Jette Skive bestred posten som ældrerådmand.

Ældreområdet er kerneland for DF, og partiet fik bl.a. sat sit aftryk med visionen om, at der skal dufte af mad på byens plejehjem. Det var no nonsense-kommunikation og tit befriende ærlige meldinger, man fik fra den kant. Og så var der sagen om lokalformand Knud Mathiesen, der blev efterforsket for svindel med partistøtte, som gav mindelser om det morads, DF-formand Morten Messerschmidt bokser rundt i.

Man kan synes om DF og partiets politik eller lade være, men et søvndyssende bekendtskab har det i hvert fald ikke været. Og dansen er ikke slut endnu, lader Knud Mathiesen forstå.

»Nu er vi som bestyrelse nødt til at gøre os mere synlige. Vi begynder allerede i morgen på Åbyhøj Torv, hvor vi er repræsenteret med en stor bod. Jeg har ikke skrevet mange læserbreve i den seneste tid, men det begynder jeg på igen,« som han sagde til JP Aarhus fredag eftermiddag.

Man må også forstå på Knud Mathiesen, at han er skuffet over, at Jakob Søgaard Clausen ikke overlader sit mandat til en DF-suppleant.

»Det er ærgerligt og imod Jakobs natur. Han er valgt ind i Aarhus Byråd med DF’s stemmer,« konstaterer Mathiesen.