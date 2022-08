21/08/2022 KL. 07:00

I Aarhus står vi på skuldrene af visionære mænd og kvinder

Når jeg går rundt i min by, bliver jeg ofte grebet af stolthed over, hvad byen har at tilbyde. Når jeg slentrer, ikke slingrer, ned ad Vestergade, sidder ved åen eller går tur i det nye havnemiljø.