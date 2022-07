Lokalliste: Det er ikke mit bord, siger kommunen

Altså: Det er ikke min sag, det er ikke mit område, osv. Det er den følelse, vi sidder tilbage med i Trige-Ølsted Fællesråd efter i mere end tre år at have rendt panden mod en mur i et forsøg på at få hjælp fra byråd og forvaltning til at stable et projekt på benene til gavn for borgerne i byen.

I 2017 oprettede