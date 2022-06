Ekkokammer – må jeg være fri

Som ministeren klart og tydeligt sagde på talerstolen i et svar til mig, så handler det her om, at vi ikke skal gå i skole i de ekkokamre, vi er født ind i.

Det er så dér, jeg må bede om mine himmelblå. For det kan man da godt have en mening om, men at pådutte andre den – og samtidig tvinge unge mennesker til det, som adskillige eksperter har advaret om og kalder et »ungdomsskadeligt makværk«, der vil ødelægge deres motivation, øge mistrivslen og frafaldet og forringe deres faglige udbytte – det er jo helt vildt.

Ingen tvivl om, at særligt elever med ressourcesvag baggrund kan blive hårdt ramt af det her. Og ja, det er netop uanset herkomst. Den pointe lader man til at ignorere.

Måske er det på tide, at ministeren, regeringen og de andre partier bag aftalen selv kommer lidt ud af deres ekkokamre. Det tror jeg, at de unge vil sætte stor pris på. Uanset kan jeg garantere, at jeg vil gøre alt, hvad jeg kan, for at fjerne den lov igen. Alene af den grund byder jeg valget velkommen og erklærer hermed, at det er mig, der er på midten. Hvilket reelt er lige så rigtigt, som når alle andre tror, at de er det.

I deres ekkokamre.