Mandag løb byen sammen med kronprins Frederik til Royal Run, og på alle de billeder, jeg har set fra arrangementerne, tager Aarhus sig aldeles godt ud.

I denne weekend er det så Thomas Helmigs koncert på stadion og søndagens halvmaraton, som har samlet mennesker fra nær og fjern i byen. For ikke at tale om lørdagens Opera i Parken, hvor Den Jyske Opera og Aarhus Symfoniorkester atter en gang inviterede til sommerkoncert i Skanseparken – og havde vejret med sig.

Alt det skal en by som Aarhus også kunne. Et stærkt og varieret udbud af kulturelle oplevelser fra pop til opera, motionsløb, midtbyfestivaler fra Vestergade til Latinerkvarteret og meget mere hører med til at være en stor by – ja, en storby alt efter hvem man spørger.

Jeg nyder at se byen og byrummet blive udnyttet, som vi har set det gennem de seneste uger. Tænk sig at bo midt i alle de tilbud. Er der skønhedspletter og trafikale udfordringer fra tid til anden? Bestemt. Er der naboer, som oplever periodevis støj? Utvivlsomt. Men idealet om, at vi bruger Aarhus sammen, fejler absolut intet.