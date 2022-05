Udbygningsaftaler kan være en god idé, så længe der er styr på spillereglerne.

Den pointe har jeg hørt gentaget mange gange på det seneste.

Loven dikterer frivillighed, og der skal derfor ikke være tale om pression, hvor kommunen på noget for noget-manér kræver modydelser i bytte for at gå ud over lokalplanens rammer, understreger bl.a. Venstres Gert Bjerregaard. Men idéen om, at bygherrer giver noget tilbage til byen, når de fylder beton i jorden og sender byggerier mere end 100 meter mod himmelen, har noget for sig.