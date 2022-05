Men det ville Emil ikke, og det blev en hård, men fortjent nat for hans forældre.

Rollefordelingen på Katholt byder på masser af forudsigelighed og kærlighed til Emil, og det kompenserer så rigeligt for faderens dårlige impulskontrol, vrede og udskamning. Når skammen mødes med medfølelse, opløses den, så Emil formår at blive voksen uden at blive programmeret med skamtriggere. For skam opløses af de venlige og varme blikke fra Alma, Alfred og Ida.

Emils skarnsstreger er altid nye og laves ikke for at få de voksnes kærlighed, men fordi han er nysgerrig, undersøgende og udforsker verden. Mange af dem skyldes faktisk Emils gode intentioner og retfærdighedssans, som da han hejser Ida op i flagstangen, fordi hun jo gerne vil se hele Mariannelund og inviterer hele fattiggården hjem til julefest og ædeorgie.

Emil er hverdagslivets Pippi. Begge er de utæmmede væsener, der laver gale streger, er godhjertede og hjælpsomme, og begge gør op med autoriteter. Emil underminerer ofte faderens autoritet og udfordrer også kyniske Kommandusen i fattighuset. Emil har evnen til at stå uden for de voksnes verden og vurderinger og modet til at intervenere i den og skubbe til dynamikkerne. Emil insisterer på at tænke selv, være sig selv og sætte spørgsmålstegn ved autoriteternes magt og mønstre.

Emil ender faktisk med at blive sognerådsformand som voksen – sandsynligvis både omsorgsfuld, observerende og retfærdig og med sans for fantasi, eksperimenter og energisk forandringskraft.

»Når mennesker med magt holder op med at lytte, er det på tide at skifte dem ud,« har Lindgren også engang sagt.

Hverken teknokrater eller despoter evner at lytte, fordi de mangler kærlighed som den modererende faktor i relation til omverden. De er drevet af magt over andre og har ikke blik for skønheden og det sårbares værdi som særlige menneskelige kvaliteter.

Det modsatte af skønhed er ondskab, for ondskaben udspringer netop af manglen på at kunne mobilisere dette blik, som erstattes af tilbøjeligheden til at ville ødelægge det skønne. Har nysgerrige og udforskende mennesker som Emil ikke netop en opfattelse af magt, som noget man får og skaber sammen med andre, hvorfor de også vil blive ved med at lytte insisterende? Hvad kunne få flere som Emil til at engagere sig i politik?