Hvordan sikrer vi, at den lokale udbygning sker på en måde, der tager hensyn til en fremtidig sammenhæng og et internt samspil i hele den nordlige del af Aarhus? En bydel, der fra Lisbjerg til Løgten vil have et indbyggerantal på 100.000 beboere.

Det er langtrækkende perspektiver, der skal drøftes, og det samtidig med, at en lang række aktuelle og konkrete problemer skal løses. Et særdeles aktuelt emne er behovet for at skabe rammer for et godt børne- og ungdomsliv i vores del af Aarhus.

Det drejer sig f.eks. om sikre skoleveje, vedligeholdelse og udbygning af stierne i området, bedre belysning, men også om at skabe rum og plads for idrætslivet og plads til den mindre organiserede del af ungdomslivet.

Der arbejdes med planer for en Lystrup bymidte, der skal skabe et bytorv, der kan give samling og identitet til området og være et sted for events og forskellige aktiviteter. Dele af erhvervsområdet er noget nedslidte og trænger til et løft gennem en omdannelsesproces.

Udefra er området under pres. Hver dag får byudviklere øje på grønne områder og omliggende marker, der kan bebygges, ønsker – som ikke bare kan vurderes isoleret, men som skal drøftes og vurderes ud fra en række af de hensyn, der er beskrevet ovenfor.

Fællesrådet har ikke, skal ikke og kan ikke have klare svar på spørgsmålene, men vi vil meget gerne være med til at sætte emnerne til en debat, der måske kan lede frem til nogle svar.

Vi kan kun opfordre alle til at tage del i debatten og i det hele taget til at engagere sig i udviklingen af vores byområde.