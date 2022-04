Men det har ikke altid holdt kommunen tilbage.

Langt større betydning har det haft, at de øvrige 14 husejere i kvarteret straks gik imod nedrivningsplanerne og vedholdende fremførte argumenter for at bevare villakvarteret over for kommunen.

De 14 husejere stiftede i 2018 Foreningen til Bevarelse af Trøjborgs Diversitet for at fastholde villakvarteret og samtidig modvirke, at al beboelse i lokalområdet blev opgangslejligheder (som allerede udgør godt 90 pct. i området). Helt afgørende har det været, at alle naboer modstod presset for at sælge, selv om der over for en ejer blev lagt et meget betydeligt og uanstændigt pres.

Medlemmer af foreningen fik flere gange aktindsigt hos kommunen, så man var orienteret om, hvad der foregik. På det grundlag gjorde man så igen kommunen opmærksom på, hvorfor området var værd at bevare som et sammenhængende villakvarter.

Senest er den lokalpolitiske situation blevet ændret. Ikke mindst det ihærdige arbejde fra netværket Med Hjerte for Aarhus var med til at sætte sådanne bygningssager på dagsordenen. Kommunalvalgets resultat må forstås i den sammenhæng. En energisk indsats fra borgere gav altså politisk resultat.

Trøjborg Fællesråd har hele tiden været med og især til allersidst. Den vigtigste lære er, at når beboerne i et område arbejder for en sag og står sammen, kan de komme rigtig langt.