Antallet af borgere med indsatser for over 1 mio. kr. årligt – bl.a. til mandsopdækning og behandling – er steget kraftigt i Aarhus gennem de seneste år. Deri skal en del af forklaringen på socialforvaltningens voksende overforbrug findes.

Tilbage står et helt utroligt svært spørgsmål at besvare: Findes der en grænse for, hvor meget støtten til disse borgere må koste? Det mener socialrådmand Winnerskjold ikke, at der gør. Men når man bruger så mange penge på et område, skal man som minimum »spørge, om vores indsatser er værdifulde for borgerne«, som han siger.

Det er svært at være uenig i, for det naturligt følgende spørgsmål i snakken om en grænse er endnu sværere at svare på: Hvad er alternativet?

De borgere, som modtager hjælp for store summer, har præcis samme ret til at godt liv som alle andre. De er mennesker. De er søstre, brødre, døtre, sønner.

Jeg har ikke noget godt svar på, hvordan man skal prioritere midlerne, eller om der er ting, man kan gøre bedre eller smartere. Et overforbrug, som bare vokser år for år, er ikke fordrende for en udvikling i den rigtige retning.

Derfor er det vigtigt, at samtalen om det specialiserede voksenområde og borgere med behov der nyder fremme, bliver taget og taget alvorligt.