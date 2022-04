Velfærdslov og nærhedsreform varsler bedre velfærd i fremtiden

Der er ligeledes truffet minimumsnormeringer for dagtilbud og børnehaver, som træder i kraft den i 2024.

Tilbage står den hårdeste nød at knække, nemlig sundhedsreformen, som skal sikre at borgere især ældre og kronikere kan få adgang til sundhedsydelser tættere på. Det varsler et opgør med den centralisering og den specialisering, som er gennemført siden kommunalreform og supersygehuse i 2006.

Regeringen kalder det nærhospitaler og andre f.eks. Venstre sundhedshuse, men alt tyder på, at der i de kommende år, vil blive arbejdet på en decentralisering af sundhedsvæsenet.

På papiret og i folkemunde lyder det så godt, men det kommer til at kræve enormt meget fra de involverede parter i sundhedsvæsenet, som ofte forfølger især egne økonomiske interesser. Så udover en politisk beslutning vil det kræve en stor indsats fra regioner, kommuner, praksissektor ikke mindst de praktiserende læger for, at flytning af opgaver og nye kommunikationsveje fra lokale enheder til specialisten på hospitalet kan gennemføres.

Det vil betyde detaljerede analyser, samarbejde og vilje til at få det til at fungere og kan måske som sideeffekt få systemet til at blive bedre til at arbejde på tværs af aktører. Det vil ligeledes betyde nye former for reguleringer, som følger borgernes behov og ønsker og ikke gamle love og systemer, der ofte fungerer som isolerede siloer for patienter og ansatte.

Samtidig står vi det kommende 10 år med en enorm mangel på velfærdspersonalet i form af pædagoger, sygeplejersker og sosu-medarbejdere. Denne mangel kan ikke løses alene med omorganiseringer fra administration til pleje/omsorg. Der vil for alvor stadig være brug for et stærkt fagligt personale på mange områder for at komme i mål. Disse medarbejdere har for alvor momentum med hensyn at skabe bedre løn og arbejdsvilkår i en tid med stor efterspørgsel på deres arbejdskraft.

Der skal arbejdes på mange fronter for at nå i mål med en bedre velfærd i 2030.