Alle sagde »davs borgmester«. Nu må de sige farvel

Da bomberne sprang den 22. februar 1945 kl. 01.15, blev Thorkild Simonsen slynget ud af sin seng. Han løb fra klubværelset på 4. sal i Guldsmedgade og ned på gaden. Den 18-årige malerlærling var med ét blevet nærmeste vidne til Petergruppens dødbringende angreb i den by, han 37 år senere skulle blive borgmester for.

Som ung journalist havde jeg fornøjelsen af at interviewe Thorkild Simonsen om hans oplevelser under Besættelsen. Hans beretning om fosforangrebet i Guldsmedgade, hvor landets første Føtex senere skulle åbne, gjorde indtryk. Bygninger stod i flammer, folk hang ud ad vinduerne, og alene den nat mistede syv mennesker livet. Thorkild Simonsen nåede selv at tænke, at hans liv skulle slutte der.