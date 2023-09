Vi foreslår derfor, at byrådet i forbindelse med de kommende budgetforhandlinger ser på, hvordan vi kan øge ambitionsniveauet i Aarhus. Med budgetter, som strammer til, og mangel på arbejdskraft er det vigtigere end nogensinde før at finde nye måder at gøre tingene på.

Vores ønske er, at alle kommunens magistratsafdelinger skal arbejde målrettet med at implementere løsninger med AI i kommunen med det formål at reducere de administrative udgifter og frigøre arbejdskraft.

Målet er at gøre Aarhus Kommune til landets førende kommune for brugen af AI til gavn for velfærden.