I takt med, at vores samfund udvikler sig, er det vigtigt, at den pleje og omsorg, vi giver vores ældre, også følger med udviklingen.

Regeringen ønsker at frisætte ældreområdet og give plads til lokale initiativer og handlinger for at forbedre velfærden hos vores ældre. Det er et afgørende skridt i den rigtige retning, og i