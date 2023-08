Med sommerens afslutning nærmer vi os en tid, hvor dårligere vejr betyder færre mennesker på gader og stræder.

Desværre betyder det ikke, at den utryghedsskabende adfærd forsvinder. Der er brug for et korps af tryghedsvagter i Aarhus Kommune til bekæmpelsen af utrygheden, og derfor kommer Danmarksdemokraterne