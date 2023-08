Det skal være enkelt at træffe klimavalg

Vores byggeri er en af de største udledere af CO 2 overhovedet – i Danmark er det et sted mellem 30 og 40 pct. Det tal skal ned, og derfor har vi nu fået vedtaget en mekanisme i byrådet, der skal give bygherrer en tilskyndelse til at skære i omegnen af 1/3 af CO 2 -udledningen ved et typisk byggeri.

Vi indfører nu et såkaldt fast track for byggeansøgninger, så de byggerier, der opføres med et lavere klimaaftryk, kommer forrest i køen og bliver behandlet først. Dermed kan der skæres i den tid, det tager for et hus at bliver realiseret fra den indledende tanke til indflytning.