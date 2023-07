Nødråb fra en by i krig, hvor sammenholdet er stærkt og hjælpsomheden stor

Under overfladen er folk imidlertid trætte, slidte og blåøjede. Der er et slør af tristesse over Odesa. Krigen rammer sind og sjæle. Som besøgende kan man nærmest registrere frygtens adrenalin. Panikken, der altid lurer. Nat efter nat bliver søvnen smadret af luftalarmer og bombardementer. Der er grænser for, hvor meget selv stærk kaffe kan rette op på mangel på søvn.

Alle er ramt af krigen: en bror, der er faldet, en søn, der er i russisk fangenskab. En smerte og en sorg. »De stjæler vor ungdom,« siger Lavra, der studerer international økonomi. Hun henviser til, at al undervisning siden krigens start er foregået på ”Zoom”.

Men der er også et sammenhold i orkanens øje. Hjælpsomheden er stor. Paraderne er nede. Man snakker uden videre sammen i sporvognen, i de kunstfærdige parker, på caféerne. Den gængse blufærdighed og distance er en luksus, man ikke kan tillade sig her, hvor livet leves på kanten. Med bevidstheden om, at i morgen kan det være slut.

Når jeg lander i Kastrup efter mine besøg i Ukraine med fly via Krakow, er tomhedsfølelsen overvældende. Du kommer ikke rigtig hjem fra Ukraine, når du først har besøgt landet. Sårene, skæbnerne, smerten går i blodet. Uden sammenligning i øvrigt kalder det på mindelser fra min kostskoletid: et tæt sammenhold på godt og ondt, så længe det varer – og pludselig stilhed og tomhed, når det hele er slut.

Ukraine er en påmindelse om, at vi aldrig må tage friheden for givet. For andre er den uopnåelig – eller kun opnåelig ved at yde de største ofre.

De seneste uger har det i de internationale medier været drøftet, om Ukraine udviser tilstrækkelig taknemlighed over den vestlige støtte. Debatten startede med nogle ikke synderligt gennemtænkte bemærkninger ved den britiske forsvarsminister og blev fulgt op af nogle lige så malplacerede kommentarer fra Ukraines London-ambassadør. Forsvarsministeren har nu taget sin afsked. Og ambassadøren har præsident Zelenskyj fyret. Det er godt det samme.

Snesevis af ukrainere, jeg har talt med det seneste halvandet år, udtrykker igen og igen glæde over hjælpen fra Vesten – herunder Danmark. Den redder liv. Men realiteten er, at det er os andre, der bør være taknemmelige over for Ukraine. Ukrainerne står i forreste række i kampen for frihed og demokrati. De betaler den højeste pris.

Hvis ukrainerne oplever, at de er isolerede i disse mest kritiske øjeblikke af deres moderne historie, så har de russiske terrorbombardementer virket efter hensigten. Det fortjener ukrainerne ikke.