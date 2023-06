Den 19. september 2014 blev der indgået et forlig i Aarhus Kommune om at spare 10 mio. kr. om året fra 2037 på vedligeholdelse af veje.

For at overbevise byrådet om at stemme for nedklassificering af 900 veje til private fællesveje argumenterede daværende rådmand Kristian Würtz (S) med følgende påstande: