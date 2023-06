Kære grønlændere. Glædelig nationaldag. Jeg er ikke sikker på, at mange af de, der læser dette, er klar over, at det er jeres nationaldag. Jeg er faktisk helt sikker på, at en stor del af danskere ved alt for lidt om jeres land og vores fælles historie. Det skal der laves om på, og det er der en mulighed for netop nu.