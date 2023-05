The Economist skrev for nogle år siden, forundret over det univers, som DR for skattekroner havde skabt for landets børn, om “Uncle Shrimp”, der prutter, ikke vil gå i bad og ryger pibe. Det undrede og skabte harme, men også fascination, og det er der grund til.

Dansk børnefjernsyn og Onkel Reje er nemlig, udover