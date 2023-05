Vejen til at sikre unges uddannelses- og jobmål

De unge har brug for, at der er mennesker omkring dem, mennesker, som har interesse i dem, som er til rådighed og er lyttende. Vi har bruge for fænomenologisk hermeneutisk tilgang til den unges problembeskrivelser, som Thomas-theorem siger: »Hvis mennesker definerer situationer som virkelige, så er de virkelige i deres konsekvenser.«

Så vi skal have mere fokus på de unge uden for klasseværelset og i deres privatliv, men hvordan?

Insum er et fælles projekt mellem FGU Aarhus, Sivitas og Aarhus Kommune med økonomisk støtte fra Den A.P. Møllerske Støttefond. Projektet arbejder med at tilknytte rollemodeller til unge, som mangler støtte til at blive i uddannelsen. Derudover blev der udviklet en metode til at støtte de unge i deres dagligliv, og her taler vi ikke faglig støtte, men støtte til problemstillinger, der ligger uden for uddannelsessystemets rammer. Insum er latin og betyder ”at høre til”. Det betyder, at vi arbejder på elevernes tilknytning til samfundet og derefter til uddannelsessystem og arbejdsmarked.

Projekt Insum tager udgangspunkt i en narrativ tilgang, hvor den unge i samarbejde med en række nøglepersoner identificerer og mobiliserer egne ressourcer og dermed styrker evnen til at mestre eget liv. Det handler ikke blot om faglige problemer.

Så Insum graver dybere og ser på problemet med en mere omfattende tilgang. Vi stræber efter at hæve standarden og være oprigtigt nysgerrige om årsagerne til, at så mange unge ikke når videre i uddannelsessystemet. Det har ikke noget med IQ at gøre. Det handler om, at hvis man som ung er fremmedgjort over for uddannelsessystemet, er man særligt udfordret. Projektets metodik vil vise vejen og blive en stærkere integreret del af uddannelsessystemet for dem, der ikke kommer fra uddannelsesvante hjem.

Formålet med projektet er at styrke frafaldstruede elevers tilknytning til FGU Aarhus, så de gennemfører deres forberedende grunduddannelse og kommer videre i beskæftigelse eller job. Projektet startede den 1. august 2021 og vil vare to år. I denne periode er forventningen, at 45 unge med anden etnisk herkomst end dansk vil have været en del af projekt Insum. Ambitionen er, at 80 pct. af de deltagende unge gennemfører deres FGU-forløb.

Projekt Insum er bygget op om følgende tre delmål: 1. At eleven genfortæller sin egen historie og gennem samtaler skaber en ny fortælling om sig selv. 2. At eleven lærer sig selv bedre at kende og skaber sin egen identitet og sit eget ståsted og 3. At den unge styrker sin tilknytning til uddannelsessystemet. Kort sagt hjælp til selvhjælp.

En halvvejsevaluering af Insum viser glædeligt overraskende positive resultater. Eleverne oplever at få reel støtte til at få styr på tankerne og de praktiske ting, som forstyrrer dem, og hjælp til at søge job ved siden af uddannelsen. Og endnu vigtigere: De unge oplever at nå deres formulerede mål.

En ung kvinde, der stod i en svær skilsmisse og havde et barn, modtog støtte fra Insum-projektet til at navigere i retssystemet og opnå en forståelse for sine rettigheder. Hun blev henvist til offentlige myndigheder og samfundsmæssige organisationer som Mødrehjælpen for at søge støtte og blev bistået i processen. På trods af disse udfordringer ønskede hun stadig at fuldføre sin uddannelse og opnå økonomisk uafhængighed, og Insum-projektet var i stand til at tilbyde støtte og ressourcer, der gik ud over klasseværelset. Som resultat heraf afsluttede hun FGU succesfuldt og er nu startet på en sosu-uddannelse.

En ung mand, der kom til Danmark som uledsaget flygtning og senere blev genforenet med sin familie, arbejdede 30 timer om ugen og deltog samtidig i FGU, men kæmpede med at starte sin egen virksomhed, havde gæld til Skat og søgte om opholdstilladelse. Han havde også brug for hjælp til at håndtere sin økonomi og skabe struktur i hverdagen. Gennem Insum-projektet fik han hjælp og støtte til at overvinde disse barrierer og udfordringer, og han formåede at gennemføre FGU med gode karakterer. Han ønskede nu at fortsætte med at arbejde i sin egen virksomhed og senere søge arbejde som tømrer.

Der er endnu flere positive effekter. Lærerne på FGU Aarhus oplever bedre kommunikation med den unge. Der er mere ro over dem, de har fået en realistisk plan for fremtid og uddannelse, og de har fået mere selvtillid og tro på sig selv. Derudover oplever lærerne, at eleverne har fået mere energi, fordi de har en rollemodel, som bevidner deres liv og taler ligeværdigt med dem.

Alt peger i retning af en klar succes i forsøget med at fokusere intensivt på de unge og deres selvforståelse. Og denne nyerhvervede selvforståelse viser klare effekter på deres forhold til både job og uddannelse. Jo mere vi giver dem selv lov til at definere, hvad problemet er, jo hurtigere kan vi sammen finde en løsning, som giver et bedre resultat.