Kære Jakob Søgaard Clausen, du burde udvise mere tillid til vores ældre medborgere

I torsdagens udgave af JP Aarhus (20/4) kunne man læse et debatindlæg fra byrådsmedlem Jakob Søgaard Clausen (DD). Her beskriver Jakob Søgaard Clausen, at han mener, at de ældre på plejehjemmene selv skal have lov til at bestemme, hvorvidt de ønsker at spise mere klimavenligt. I SF Aarhus har vi svært ved at forstå den kritik.