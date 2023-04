Der skal forbedringer til, før flere kan lokkes over på cyklen

Bedre forhold for cyklister er en gulerod for at skifte den firhjulede ud med den tohjulede. Jubi en rigtig god idé, thi der er myriader af muligheder for forbedringer for cyklister i Aarhus. Lad mig blot nævne nogle problemer: stejle op og nedkørsler og bump på cykelvejen, uheldig udformning af stibomme (krav til opsætning efterlyses), rette vinkler i sving, smalle stier for kassevogne, bevoksning der rager ud, huller i belægning.

Mange forbedringer kan omkostningsfrit udføres ved, at man ved skrivebordet tænker som en cykellist og blot laver et bedre design.