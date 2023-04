Flere unge skal med i fællesskabet, enten ved at komme i job eller i uddannelse. Det er fundamentet for et godt liv, hvor de selv har større indflydelse på fremtiden og hverdagen. Og det er godt for samfundet.

Selvfølgelig kan vi ikke tillade, at omkring 42.000 unge i dag står udenfor og uden de rette muligheder.