Klimaafgiften ud af plejehjemmene

For nyligt kunne man i JP Aarhus læse, at Aarhus Kommunes interne klimaafgift har betydet et markant fald i forbruget af blandt andet oksekød. Af artiklen fremgik det, at klimaafgiften blandt andet kom til verden, fordi borgmester Jacob Bundsgaard (S) har peget på den grønne omstilling som et af sine vigtigste fokusområder i 2022.