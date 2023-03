Borgmesterens volapyk om en bilfri midtby, der skal fyldes med gravemaskiner, lastbiler og kæmpeskibe

I JP Aarhus kan man læse at borgmester og havnerådsformand Jacob Bundsgaard (S) har planer om at Aarhus midtby skal gøres fri for benzindrevne personbiler fra 1930

Det lyder mærkeligt, når man ved at der planlagt kæmpe anlægsprojekter haveudvidelse og underføring af Marselisborg Boulevard.