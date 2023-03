Solcelleparker er en unødvendig skændsel for naturoplevelsen

Åbent brev til klima- og energiminister Lars Aagaard.

Der er i øjeblikket et meget stort pres på de kommunale politikere for få at godkendt lokalplaner, der giver mulighed for opførelse af store solcelleparker. Befolkningen foretrækker natur- og kulturlandskaber frem for solcelleparker. I Aarhus-området, hvor