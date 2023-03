Aarhus’ politiske top har fået storhedsvanvid. Det går ud over klima og kulturliv i byen

Nu da havneudvidelsen er blevet vedtaget, har borgmesteren igen givet efter for den ustoppelige hungren efter at bygge og udvide. Her blev det tydeligt, hvordan politikerne ønskede en større havn på trods af klimabelastning og stor folkelig modstand.

I månederne fra maj til november 2022 foretog byrådet en borgerinddragelsesproces