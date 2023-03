08/03/2023 KL. 16:00

Støt Irans undertrykte kvinder

Det er vigtigt at vise, at vi her i Aarhus også følger med i overgrebene og overtrædelserne af menneskerettighederne i Iran. Herboende iranere skal vide, at de bliver støttet i deres kamp mod et forældet præstestyre.