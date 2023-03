Århus Letbane har i lang tid kæmpet med isproblemer på køreledningerne. Prøvet, uden held med miljøskadelige olier.

Kommunen har flere tons salt på lager efter en mild vinter. Hvorfor ikke prøve at smøre en mættet opløsning af salt og vand på ledningerne. Dette er miljøgodkendt.

Jeg tror, at grunden til, at det ikke tidligere er foreslået, er, at der ikke er penge at tjene på det.