05/03/2023 KL. 13:00

Vi skal arbejde sammen for et levende Kattegat

Havet kender ikke kommunegrænser, så et samarbejde til gavn for alle borgere i Østjylland er en nødvendighed, så vi kan tage det næste skridt og arbejde henimod et Kattegat med det rige dyre- og planteliv, som det engang havde.