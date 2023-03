Vil byrådet beskytte drikkevandet, når det kommer til stykket?

Problemet med lokalplanen var imidlertid, at den ligger i et område med store drikkevandsinteresser og inden for 300 meters beskyttelseszonen af en vandboring. Beskyttelseszonen skal sikre, at vi har rent drikkevand, og derfor kom Aarhus Vand med en klar anbefaling til byrådet om ikke at give tilladelse til bebyggelse inden for beskyttelseszonen.

Den fornuftige anbefaling lyttede byrådet heldigvis til, og derfor blev rådmandens lokalplan afvist.

Aarhus Vand gjorde i forbindelse med behandlingen af lokalplanen det klart over for byrådet, at den bedste måde at beskytte grundvandet på er ved at etablere skov og natur oven på de sårbare drikkevandsområder.