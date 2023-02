Aarhus Vand kritiseres for ikke at have reageret på planer om byggeri inden for 300 meterzonen til vandindvindingsboring (lokalplan 1167). Men:

Aarhus Kommune har i over 20 år haft en politik om ikke at bygge inden for 300 meterzonen til indvindingsboringer.

Aarhus Kommune kender alle indvindingsboringer i kommunen.