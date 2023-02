14/02/2023 KL. 09:00

For abonnenter

Det har vi lært af havneomdannelser på tværs af Europa

Vand og by bliver mere integrerede og afhængige af hinanden. Det kræver en by, der omfavner vandet og forsøger at imødegå havvandsstigninger. På den måde kan vi bruge byudviklingen til at forbedre vandets kvalitet og skabe gode byrum, der beskytter den resterende by, hvor havnen bliver byens største aktiv.