Der er grundlag for en demokratisk tillidskrise

Når borgerne bliver opfordret til at engagere sig, komme til orde og give deres mening til kende, og de derefter bliver marginaliseret, negligeret og løjet for, så er der grundlag for en alvorlig tillidskrise mellem borgerne og de demokratiske institutioner, som udgør fundamentet for den måde, vi lever på.

Det er alvorligt, det har vi erkendt, og på allerhøjeste sted og i en tværgående indsats på rådhuset har vi derfor taget den demokratiske samtale under behandling som et såkaldt vildt problem. Det har vi gjort, fordi vi oplever – og det er ikke kun et Aarhusfænomen – at borgerne mister tilliden til politikere og embedsværket, der styrer kommunen.