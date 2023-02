Direktør Jan Bøgh fra Jysk og Tine Kirk fra Danske Havne ytrer sig 26/1 i JP Aarhus om havneudvidelsen.

De afslører desværre, at de ikke har forstået problemerne ved havneudvidelsen. De tror, at vi modstandere alene kæmper for udsigten, når vi går tur eller bader langs kysten, og de anser os for skingre og faktaresistente.