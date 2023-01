Politikerne i Aarhus siger ét, men gør noget andet

Kære politikere i Aarhus Byråd. I begyndelsen af foråret 2023 skal I tage stilling til en sag, som I vil blive husket for i al fremtid.

Vil I give tilladelse til at fylde jord i Aarhus Bugt i et hidtil uset omfang med uoverstigelige konsekvenser for havmiljøet i bugten?

Helt ind til benet er dette spørgsmålet.